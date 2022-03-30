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В Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства

В Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства во всех хозяйствах

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Управление федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат) заявило, что в январе-феврале 2022 года в республике выросло количество производства скота и птицы, а также молока и яиц.

Отмечается, что мяса скота и птицы произвели 13,3 тысячи тонн, что почти на пять процентов превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Кроме того, фермеры сумели получить 58,1 тысячи тонн молока и около 24 миллионов штук яиц.

«Животноводческие хозяйства работают штатно, обеспечены кормами и ветпрепаратами в необходимом объеме. Численность поголовья сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года», — уточнил заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Мачраил Шетов.

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Майя Пономаренко
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