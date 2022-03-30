В Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства во всех хозяйствах

В Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Управление федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат) заявило, что в январе-феврале 2022 года в республике выросло количество производства скота и птицы, а также молока и яиц.

Отмечается, что мяса скота и птицы произвели 13,3 тысячи тонн, что почти на пять процентов превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Кроме того, фермеры сумели получить 58,1 тысячи тонн молока и около 24 миллионов штук яиц.

«Животноводческие хозяйства работают штатно, обеспечены кормами и ветпрепаратами в необходимом объеме. Численность поголовья сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года», — уточнил заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Мачраил Шетов.

5 марта в Татарстане начался прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2022». Состязание проводится по следующим номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения и продукция производственно-технического назначения. Кроме того, соревнование включает в себя такие категории, как услуги для населения и производственно-технического назначения, а также изделия народных и художественных промыслов.