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Начался прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Организации начали подавать заявки на участие в конкурсе лучших товаров и услуг Татарстана

Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

Организации начали подавать заявки на участие в ежегодном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2022». Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Известно, что прием желающих, который начался 5 марта, продлится до 1 апреля. Состязание проводится по следующим номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения и продукция производственно-технического назначения. Кроме того, соревнование включает в себя такие категории, как услуги для населения и производственно-технического назначения, а также изделия народных и художественных промыслов.

Согласно материалу, основными задачами конкурса являются стимулирование производителей к производству высококачественных и конкурентоспособных товаров, продвижение отечественной продукции на рынке и формирование инновационно-активной производственной среды.

Отмечается, что победители республиканского этапа выдвигаются на федеральный.

Ранее в России стартовал прием заявок на конкурс для посетителей библиотек. Указывается, что 100 победителей конкурса смогут пройти специальное обучение по одной из четырех программ в сфере креативной индустрии. В частности, речь идет о бренд-менеджменте, SMM, дизайне пользовательского интерфейса и копирайтинге.

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Майя Пономаренко
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