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Врач назвал идеальный продукт для заедания стресса

Врач Обложко посоветовал пить пектиновый компот, чтобы не заедать стресс

Фото: Pixabay

Врач-психотерапевт Сергей Обложко в беседе с радио Sputnik назвал идеальный продукт для заедания стресса.

По его словам, около 20-30 процентов людей с избыточным весом склонны заедать стресс. Он отметил, что часто люди едят не потому, что голодны, а потому, что надеются «изменить свое состояние, то есть расслабиться, заснуть и так далее». «По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль», – сказал он.

Специалист подчеркнул, что полностью отказаться от заедания стресса не каждому под силу. Он порекомендовал делать это правильно, чтобы мозг смог получить удовольствие, а лишние килограммы не появились. Обложко назвал продукт, который идеально подходит для этой цели.

«Например, можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьем двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде», — отметил психотерапевт.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина объяснила правила питания при стрессе. Она дала совет осознать его заедание и сократить этот процесс. По словам эксперта, человеку следует научиться отличать физиологический голод от того, когда хочется есть на фоне высокого уровня стресса. Она отметила, что во втором случае возникает специфический аппетит к определенной пище, например, при ощущении гнева, обиды или усталости. Терапевт добавила, что в моменты заедания лучше отдать предпочтение полезным продуктам.

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Марина Совина
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