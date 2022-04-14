Генерал МВД заявил о невиновности по делу о взятке в семь миллионов рублей

Экс-глава УМВД по Екатеринбургу Трифонов в суде отверг вину по делу о взятке в 7,5 млн руб

В Екатеринбурге начался судебный процесс над бывшим главой городского управления МВД генерал-майором Игорем Трифоновым, обвиняемом в получении взятки в 7,5 миллиона рублей за незаконное возбуждение уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Денис Жданов и экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба.

По версии следствия, летом 2015 года Трифонов получил 7,5 миллиона рублей от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против руководства частной компании.

Трифонов заявил суду, что категорически отвергает причастность к получению взятки, настаивая на своей невиновности, он указал, что следствие не представило доказательств.

«Следователем в ходе расследования уголовного дела также не дана оценка, что деньги могли брать под Трифонова. Тот же Воронин или его сообщники. В деле нет ни одного постановления, отсекающего это», — заявил он. По его словам, на следствии ему предлагалась сделка — он дает показания на высокопоставленных офицеров МВД в обмен на мягкое наказание.

Вину по делу признали предполагаемые посредники в передаче взятки, а взяткодатель уже осужден.