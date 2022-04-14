Стало известно о резком росте спроса на отдых в Турции среди россиян

АТОР: спрос на туры в Турцию среди россиян резко вырос после запуска полетных программ

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на отдых в Турции среди российских путешественников после запуска полетных программ. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры возобновили работу с турецким направлением, открыв продажи туров, сформированных на базе российских и турецких авиакомпаний. Эксперты говорят об активизации спроса среди клиентов, как с перебронями, так и с новыми заявками», — заявили специалисты АТОР и отметили, что на ближайшие рейсы мест практически не осталось.

В компании ANEX Tour рассказали, что переброни составляют менее 50 процентов от общего количества продаж, что свидетельствует о повышенном спросе на отдых в Турции у россиян и постепенном восстановлении рынка. При этом туроператор уточнил, что путешественники бронируют в основном путевки на ближайшие два месяца, однако в скором времени ситуация может измениться в лучшую сторону.

По словам представителя компании Fun&Sun, спрос на отдых в Турции увеличился как в связи с приближением летнего сезона, так и из-за расширения возможностей по перелетам.

Ранее российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в самых популярных пятизвездочных гостиницах Турции в апреле. Так, наиболее востребованным среди россиян отелем премиум-сегмента оказался Club Hotel Sera в Анталье. Стоимость недельного тура составляет 165 тысяч рублей на двоих.