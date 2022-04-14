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Названа оптимальная стоимость проживания в самых популярных отелях Турции

TourDom: неделя в востребованном у россиян премиум-отеле Турции стоит 165 тысяч рублей

Фото: Nicolas Lambert / Globallookpress.com

Российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в самых популярных пятизвездочных гостиницах Турции в апреле. Об этом сообщается на сайте портала TourDom.

По данным туроператоров, наиболее востребованным среди россиян отелем премиум-сегмента оказался Club Hotel Sera в Анталье. Стоимость недельного тура с вылетом 30 апреля из Москвы и проживанием в стандартном номере и питанием по системе «все включено» обойдется в 165 тысяч рублей на двоих.

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На втором месте оказался Alva Donna Exclusive Hotel & Spa в Белеке, где двоим туристам придется отдать за семидневную путевку 200 тысяч рублей. Третье место занял Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa (Белек) — цена недельного отдыха на двоих начинается от 180 тысяч рублей.

Далее по популярности следуют Bellis Deluxe в Белеке (неделя отдыха стоит 195 тысяч рублей), Bosphorus Sorgun Hotel в Сиде (151 тысяча рублей), Justiniano Club Park Conti в Аланье (140 тысяч рублей) и Akka Antedon (175 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Турции приняли трехэтапный план по привлечению россиян. Согласно плану, турецким туроператорам, работающим в России, будут предоставлены кредиты на общую сумму 300 миллионов долларов для перевозки российских туристов на турецкие курорты.

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Валентина Процкова
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