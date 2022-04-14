Названо условие для присоединения двух областей Украины к России

Вице-премьер Крыма Мурадов допустил присоединение южных регионов Украины путем референдума

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что присоединение южных регионов Украины возможно путем проведения референдумов. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет об освобожденных южных украинских регионах — Херсонской и Запорожской областях. По словам Мурадова, только такая процедура, как референдум, может зафиксировать волеизъявление народа, «окончательную позицию людей относительно своего будущего».

Вице-премьер также выразил мнение, что в случае, если названные территории вернутся под контроль украинских националистов, то перед Крымом снова возникнут угрозы безопасности, а проживающему в южных регионах населению грозит катастрофа, репрессии и физическое устранение.

«Это недопустимое развитие событий. Поэтому мы должны либо довести до конца денацификацию Украины, помочь сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом, чтобы там больше не ступала нога украинских нацистов», — подчеркнул постпред.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие. «Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — пообещал парламентарий, подчеркнув, что освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым. Шеремет добавил, что в Херсонской области восстанавливается мирная жизнь.