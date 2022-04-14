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У телеведущего Александра Васильева случился гипертонический криз

Историк моды и телеведущий Александр Васильев перенес гипертонический криз

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский историк моды, телеведущий и театральный художник Александр Васильев столкнулся с гипертоническим кризом (внезапным повышением артериального давления — прим. «Ленты.ру») и едва не попал в больницу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, телеведущий почувствовал недомогание 1 апреля, когда находился у себя дома на Фрунзенской набережной в Москве. Прибывшей бригаде медиков он пожаловался на боли в груди, аритмию, головную боль и головокружение. Врачи диагностировали у Васильева гипертонический криз и предложили госпитализацию, от которой он отказался.

Приближенный к стилисту источник предположил, что неважное самочувствие телеведущего спровоцировал стресс. «Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий. Сейчас Александру гораздо лучше. Насколько я знаю, он уехал на отдых в Турцию», — уточнил анонимный собеседник журналистов.

В декабре 2021 года гипертонический криз также случился у Григория Лепса, из-за чего он отменил выступление с Ларисой Долиной. «У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», — заявил директор музыканта Владимир Урюпин.

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Майя Пономаренко
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