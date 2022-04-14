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В Польше рассказали о готовности к войне с Россией

Представитель МИД Польши Ясина заявил о готовности республики к войне с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Если Россия начнет войну с Польшей, республика будет к ней готова. Об этом заявил официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина в эфире украинского телеканала ТСН, сообщает новостной портал MSN.

«Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Все члены НАТО готовы», — заявил дипломат. По его словам, если президент России Владимир Путин «начнет агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она войдет в НАТО, это будет красной чертой» для Североатлантического альянса.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что информационную деятельность российской дипмиссии в Польше блокируют. Дипломат указал, что за полтора месяца с начала конфликта на Украине он получил единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из МИД Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов.

Николай Чигасов
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