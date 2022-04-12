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Посол России в Польше завил о блокировке информационной деятельности дипмиссии

Посол России в Польше Андреев завил о блокировке информационной деятельности дипмиссии
Сергей Андреев

Сергей Андреев. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Информационную деятельность российской дипмиссии в Польше блокируют. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, передает РИА Новости.

Дипломат указал, что за полтора месяца с начала конфликта на Украине он получил единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из МИД Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов.

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«Польские журналисты слетелись, чтобы услышать от меня что-то для них приятное, услышали очень неприятное, поэтому прямая трансляция была, но после этого все следы моих высказываний очень быстренько из интернета удалили», — рассказал он.

Ранее Андреев заявил, что власти Польши продолжают предъявлять претензии к собственности российской дипмиссии, включая среднюю школу для детей сотрудников при посольстве. «Это здание, в отличие от захваченного объекта, используется на постоянной основе. Там живут наши учителя и сотрудники школы», — пояснил посол.

Андреев добавил, что у российского посольства есть конкретные опасения, что Польша продолжит захват собственности дипмиссии в рамках усиления давления на Россию.

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Виктория Кондратьева
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