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Посол рассказал о захвате российской дипсобственности в Польше

Посол России заявил, что Польша продолжает предъявлять претензии к собственности дипмиссии
Здание посольства РФ в Польше

Здание посольства РФ в Польше. Фото: Czarek Sokolowski / AP

Власти Польши продолжают предъявлять претензии к собственности российской дипмиссии, включая среднюю школу для детей сотрудников при посольстве, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. Его слова приводит ТАСС.

«Предъявляются аналогичные претензии в отношении здания нашей средней школы при посольстве. А это здание, в отличие от захваченного [вчера] объекта, используется на постоянной основе. Там живут наши учителя и сотрудники школы. Сейчас там временно занятия по соображениям безопасности ведутся в дистанционном режиме, но это объект, который используется и нам нужен», — рассказал посол.

Андреев добавил, что у российского посольства есть конкретные опасения, что Польша продолжит захват собственности дипмиссии в рамках усиления давления на Россию. «Есть несколько других объектов, на которые предъявляются аналогичные претензии», — констатировал он.

Ранее польские власти заняли здание в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью. По словам посла, судебные исполнители потребовали передать строение госказне в лице варшавской мэрии. «Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — рассказал Андреев. МИД России в ответ выступил с требованием освободить здание дипмиссии.

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Дмитрий Сотак
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