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Захват дипсобственности России в Варшаве назвали нарушением международного права

Москва направила ноту протеста Польше после захвата российской дипсобственности в Варшаве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия направила ноту протеста Польше после того, как администрация Варшавы захватила российскую дипломатическую собственность. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, передает «Россия 24».

«Мы настоятельно призвали МИД Польши принять исчерпывающие меры к тому, чтобы восстановить правовой порядок и вернуть российской стороне законно принадлежащую дипнедвижимость», — заявил дипломат. Он отметил, что шаги, на которые пошли власти Варшавы, нарушают нормы международного права.

В ноте протеста, направленной посольством России в МИД Польши, говорится, что изъятый в Варшаве объект недвижимости был передан советской дипмиссии польскими властями в 1970-е годы. При этом польская сторона с тех пор не разрывала соглашение о передаче, поэтому обязана выполнять его перед Россией как правопреемницей СССР.

Ранее министерство иностранных дел Польши поддержало решение городских властей Варшавы захватить российскую дипломатическую собственность. В сообщении ведомства говорится, что варшавская администрация своими действиями устраняет «огромный» диспаритет «в недвижимости в польско-российских отношениях в соответствии с действующим польским законодательством и международным правом».

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Николай Чигасов
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