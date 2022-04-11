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МИД Польши поддержал власти Варшавы в захвате российской дипсобственности

МИД Польши поддержал решение властей Варшавы захватить российскую дипсобственность

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министерство иностранных дел Польши поддержало решение городских властей Варшавы захватить российскую дипломатическую собственность. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

«Министерство иностранных дел поддерживает компетентные органы и учреждения, предпринимающие меры для того, чтобы добиться урегулирования правового статуса недвижимости, находящейся в незаконном владении Российской Федерации на территории РП», — заявили в МИД Польши.

В сообщении ведомства говорится, что варшавская администрация своими действиями устраняет «огромный» диспаритет «в недвижимости в польско-российских отношениях, в соответствии с действующим польским законодательством и международным правом».

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что в Варшаве местные власти заняли здание, являющееся российской дипломатической недвижимостью, и Москва требует освободить его. По его словам, утром 11 апреля польские судебные исполнители прибыли к зданию в российской дипсобственности по адресу улица Собеского, 100 и потребовали передать его госказне в лице мэрии Варшавы.

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Николай Чигасов
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