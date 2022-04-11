Россия потребовала от Польши освободить ее недвижимость в Варшаве

Посольство России в Варшаве заявило, что Польша заняла здание в дипсобственности Москвы

В Варшаве местные власти заняли здание, являющееся российской дипломатической недвижимостью. Москва потребовала освободить его, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Цитату приводит ТАСС.

По его словам, утром 11 апреля польские судебные исполнители прибыли к зданию в российской дипсобственности по адресу улица Собеского, 100, и потребовали передать его госказне в лице мэрии Варшавы.

«Туда прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости и, соответственно, мы не даем согласие на его захват польскими властями. Тем не менее этот наш протест проигнорировали. Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — рассказал Андреев.

Власти Варшавы ранее подтвердили изъятие российской недвижимости для его передачи украинской стороне. Варшавского мэра Рафала Тшасковского сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.