Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Варшаве сообщили об изъятии российской недвижимости

Власти Варшавы изъяли принадлежащее России здание для передачи украинской стороне
Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Власти Варшавы рассказали об изъятии российской недвижимости по адресу улица Собеского, 100 для последующей передачи украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра польской столицы Рафала Тшасковского.

«Мы приняли в собственность "здание" и хотим передать его нашим украинским друзьям», — сказал он.

Варшавского мэра сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта. По мнению ведомства, два объекта недвижимости, которые будут изъяты в первую очередь, находятся во владении России незаконно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Командир батальона «Восток» заявил о попытке бегства замаскированной колонны ВСУ
Одна из крупнейших российских компаний признала дефолт
Басурин назвал способ «выкурить» украинские войска из «Азовстали» в Мариуполе
Популярная европейская страна сняла все ограничения на въезд
Венгрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России на встрече ЕС
Огромный бобер набросился на россиянина
Автоэксперт оценил идею разрешить водителям покидать место ДТП в Москве
Полковника ФСИН заключили под стражу по делу о взятке
В России появилась «станция метро» посреди тундры
Стало известно о сдавшихся в плен морпехах ВСУ в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.