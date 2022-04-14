Врач назвал три способа выявить рак по обычному анализу

Онколог Каприн назвал три показателя выявления рака по обычному анализу крови

Обычный анализ крови имеет важное значение для выявления патологических изменений в организме — по трем показателям в этом виде исследования можно выявить рак. Об этом написал в Telegram-канале главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Первым способом определить рак по обычному анализу врач назвал любое изменение в количестве гемоглобина в крови человека.

По мнению онколога, стоит провериться, если в организме обнаружен повышенный уровень СОЭ (скорость оседания эритроцитов) — это второй сигнал.

Кроме того, следует понять причину лимфоцитоза — большого количества лимфоцитов и лимфы в крови, пояснил медик, характеризуя третий признак. Он подчеркнул, что отклонения от общего показателя являются поводом для визита к врачу.

Каприн отметил, что многие специалисты единодушны в том, что анализ на онкомаркеры бесполезен до непосредственно диагноза от онколога. Эти анализы чаще назначают уже при лечении рака, когда нужно следить за развитием злокачественного процесса, объяснил он.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что кисломолочные продукты снижают риск развития рака. Он рекомендовал употреблять в пищу кисломолочные напитки местного производства и с коротким сроком годности, а также квашенную капусту.