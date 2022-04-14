Считавшийся погибшим на Украине российский солдат вышел на связь

Считавшийся погибшим во время спецоперации контрактник из Башкирии вышел на связь

Российский солдат, которого считали погибшим во время спецоперации на Украине, вышел на связь с родными. Об этом сообщил глава администрации Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов на своей странице во «ВКонтакте».

Как рассказал чиновник, 13 апреля вместе с районным военкомом приехал к родственникам контрактника, чтобы сообщить о его гибели и взять образцы ДНК для возможного опознания.

«Маму увезли на скорой. Слезы лились из глаз», — рассказал подписчикам чиновник.

Однако, по словам Ильясова, в тот же день солдат сам позвонил матери и сообщил, что с ним все в порядке. Оказалось, что погиб другой военнослужащий, которого по ошибке приняли за контрактника из Башкирии. Глава района поблагодарил Всевышнего за эту хорошую для родителей контрактника новость и одновременно выразил соболезнования семье, в которую все же пришло горе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по распоряжению президента Владимира Путина. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий. По словам Путина, участие в операции принимают только офицеры и контрактники — солдат-срочников не привлекают.