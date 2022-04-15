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Южная Корея предложила Украине гуманитарную помощь на 30 миллионов долларов

Глава МИД Южной Кореи обсудил с Кулебой поставки гумпомощи Украине на 30 млн долларов

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен созвонился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить вопрос гуманитарной помощи для Украины. Об этом пишет ТАСС.

Сеул предложил поставить Киеву помощи на 30 миллионов долларов. Кулеба поблагодарил его за солидарность и поддержку. Главы МИД договорились расширить двустороннее сотрудничество после окончания спецоперации России на Украине.

Южная Корея уже поставляла Украине гумпомощь на миллион долларов и обещала рассмотреть варианты дополнительной поддержки.

Ранее президент республики Юн Сок Ель заявил, что Корея должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию из-за ситуации на Украине. По словам политика, Сеул выделил Киеву 10 миллионов долларов (около 826 миллионов рублей), что составляет примерно 20 центов на каждого украинца. «Когда международное сообщество обращается к нам с тем, чтобы мы участвовали больше, мы должны четко продемонстрировать наше отношение, которое заключается в уважении к международному порядку», — призвал политик усилить давление на Россию.

Виктория Кондратьева
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