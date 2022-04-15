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Президент Южной Кореи призвал усилить давление на Россию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул выделил по 20 центов на каждого украинца

Фото: Пресс-служба МИД России / Globallookpress.com

Южная Корея должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию из-за ситуации на Украине, заявил избранный президент республики Юн Сок Ель, пишет The Washington Post.

По словам политика, Сеул выделил Киеву 10 миллионов долларов (около 826 миллионов рублей), что составляет примерно 20 центов на каждого украинца. «Когда международное сообщество обращается к нам с тем, чтобы мы участвовали больше, мы должны четко продемонстрировать наше отношение, которое заключается в уважении к международному порядку», — призвал политик усилить давление на Россию.

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Глава государства рекомендовал сосредоточиться на гуманитарной помощи, так как для поставки оружия существует много ограничений. Он считает, что надо предоставить еще больше гуманитарной помощи. Избранный президент Южной Кореи приступит к своим обязанностям 10 мая.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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