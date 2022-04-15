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США призвали прекратить попытки испортить отношения России и Китая

В МИД КНР призвали США остановить попытки испортить отношения России и Китая из-за Украины
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Власти США должны остановить попытки испортить российско-китайские отношения на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, цитату приводит ТАСС.

«Вашингтон постоянно распространяет ложную информацию на фоне кризисной ситуации на Украине, пытаясь во многом очернить облик Китая, внести раскол в отношения Китая и России... Мы не заинтересованы бросать вызов кому бы то ни было», — заявил он.

Представитель китайского МИД также призвал американские власти отказаться от попыток внести смуту в отношения разных стран.

Чжао также говорил, что в международных делах нет места двойным стандартам, искажениям, давлению и угрозам и в КНР всегда выступали против этого. Пекин, по его словам, поддерживает мирные способы урегулирования кризиса вокруг Украины и не позволит искажать или очернять свою позицию.

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Виктория Кондратьева
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