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Российская актриса пожаловалась на высокие ставки по ипотеке

Актриса Анна Хилькевич призналась, что ей пришлось отложить покупку недвижимости

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса Анна Хилькевич не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Звезда продолжит снимать жилье, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Звезда сериала «Универ» сообщила подписчикам, что вместе с мужем Артуром и детьми она временно переехала в дом, арендованный на летний период. Когда одна из поклонниц удивилась, что у супругов нет собственного жилья, Хилькевич призналась, что ее семья неплохо зарабатывает, но своего особняка у них действительно нет. Публичные люди не обязаны иметь недвижимость, подчеркнула она.

Хилькевич добавила, что они с мужем собирались купить дом в ипотеку, однако в феврале 2022 года ставки подскочили, и приобретение недвижимости пришлось отложить на неопределенный срок. «Вы, блин, видели эти цены на жилье? Помимо трат на семью и себя, у нас с мужем есть и обязанности по бизнесу, а еще есть другие идеи, куда тоже нужны вложения. Поэтому пойти и купить дом, как сумку, мы не можем», — пожаловалась актриса.

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Ранее в апреле исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ, показало, что более половины россиян (57 процентов) намерены в течение трех лет улучшить свои жилищные условия несмотря на сложившуюся социально-экономическую ситуацию. Отремонтировать имеющееся жилье планируют 36 процентов опрошенных, а 21 процент хотел бы в последующие три года купить новую недвижимость.

Нина Ташевская
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