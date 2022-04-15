Домохозяйка с ожирением заработала миллионы рублей благодаря поеданию фастфуда

The Sun: домохозяйка из Великобритании заработала тысячи фунтов на поедании фастфуда

Страдающая ожирением домохозяйка из Великобритании смирилась с избыточным весом и стала зарабатывать тысячи фунтов стерлингов в месяц благодаря поеданию фастфуда перед камерой. Об этом сообщает The Sun.

Долгое время 25-летняя мать троих детей Антония Грэм пыталась избавиться от лишнего веса при помощи различных диет. Ни одна из них не помогала, даже если ей удавалось сбросить несколько килограммов, вскоре она снова их набирала. Женщина относилась к этому с иронией и однажды выложила в TikTok видео, в котором демонстрирует живот и шутит по поводу своего веса. К ее удивлению, пост собрал 7,6 миллиона просмотров.

В комментариях кто-то предложил женщине попробовать есть перед камерой. Она последовала совету, завела аккаунт на OnlyFans и стала дважды в неделю устраивать стримы, в которых демонстративно поглощает фастфуд из «Макдоналдс», KFC и Dominos. «Я прошу по 10 фунтов (1,1 тысячи рублей) за минуту просмотра и работаю только по понедельникам и пятницам», — утверждает она.

За один присест Грэм съедает по три тысячи килокалорий и толстеет еще сильнее, но это того стоит: платные подписки приносят ей до 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей) в месяц. Кроме того, она считает, что эта работа помогла ей обрести любовь к себе. Несмотря на это, женщина признается, что не планирует заниматься ею постоянно.

Ранее сообщалось, что любительница фастфуда из Австралии, которая весила 83 килограмма, сумела похудеть почти вдвое и стала зарабатывать на эротических фото. Она ведет странички на OnlyFans и в TikTok, где на нее подписаны десятки тысяч человек.