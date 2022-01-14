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Любительница фастфуда похудела вдвое и стала зарабатывать на эротических фото

Медсестра сбросила 38 килограммов и раскрыла секрет успеха

Фото: @alexpaigemoor

Любительница фастфуда из Австралии, которая весила 83 килограмма, сумела похудеть почти вдвое и стала зарабатывать на эротических фото. Секрет своего успеха она раскрыла Daily Mail.

24-летняя Алекс Мур из Аделаиды, штат Южная Австралия, работала медсестрой в стоматологической клинике. В конце 2019 года женщина узнала, что беременна. Вынашивая ребенка, австралийка сильно набрала вес. «Я очень располнела. Я много работала и ела в "Макдоналдс" как минимум раз в день», — поделилась она.

После родов Мур узнала, что набрала за девять месяцев 31 килограмм. Дочь появилась на свет в мае 2020 года, и женщина призналась, что ей страшно не нравилось, как она выглядела после родов. «Я чувствовала себя очень виноватой, потому что родила такую замечательную девочку, но даже не могу сфотографироваться с ней из-за отвращения к своему телу», — вспоминает Мур. Кроме того, женщину вгоняли в депрессию разговоры знакомых, которые утверждали, что ее тело изменилось навсегда и надо полюбить это. Австралийка призналась, что именно желание опровергнуть подобные заявления стало ее главной мотивацией, чтобы сбросить вес.

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«Я начала пахать в спортзале. Вставала в пять утра и отправлялась на шестикилометровую прогулку каждый день», — говорит Мур. Женщина также серьезно ограничила свой рацион и начала искать правильное соотношение калоража и упражнений. Теперь она ест трижды в день и выбирает только блюда, приготовленные из натуральных продуктов.

С начала похудения Мур сбросила 38 килограммов, и это помогло ей не только справиться с психологическими проблемами, но и начать новую карьеру. Теперь женщина ведет странички на OnlyFans и в TikTok, где на нее подписаны десятки тысяч человек.

Мур регулярно выкладывала видео, демонстрирующие процесс ее похудения. «Я хочу показать другим мамам, чего можно добиться, если поставить перед собой цель и решительно идти к ней», — подытожила свой рассказ австралийка.

Ранее сообщалось, что британка из города Сандхерст, графство Беркшир, весившая 137 килограммов, сумела похудеть вдвое. В первую очередь, женщина значитель сократила порции еды.

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Никита Савин
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