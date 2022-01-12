Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

137-килограммовая женщина похудела вдвое и раскрыла секрет успеха

Женщина похудела вдвое за четыре года благодаря системе подсчета очков

Фото: Pixabay

Весившая 137 килограммов жительница английского города Сандхерст, графство Беркшир, за четыре года похудела вдвое благодаря системе подсчета очков. Секреты ее успеха раскрыло издание The Mirror.

41-летняя косметолог Рашаль Коллинс с детства страдала от лишнего веса и воспринимала еду как способ залечить душевные раны после того, как одноклассники травили ее в школе. Особенно стремительно англичанка начала набирать вес после того, как ее мать сбила машина, после чего женщина осталась инвалидом и оказалась маломобильна, а на следующий год ее отец умер от рака почек.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября

Четыре года назад в канун нового года британка осознала, что ее вес достиг 137 килограммов и решила, что пора менять образ жизни. «К моменту, когда мне было 38 лет, я посмотрела в зеркало и сказала себе: "Я не буду выглядеть так в 40"», — призналась Коллинс.

Женщина присоединилась к группе худеющих в надежде сбросить несколько килограммов. Коллинс стала придерживаться системы подсчета очков. Ежедневно ей позволялось набрать 43 очка. Когда вес начал уходить, количество очков стало сокращаться.

До похудения англичанка, как правило, пропускала завтрак, либо в лучшем случае съедала тост с маслом. Ее обед мог состоять из чего угодно, но чаще всего Коллинс выбирала фастфуд и сладости. В течение дня она питалась хрустящими закусками. Присоединившись к группе, женщина начала завтракать миской каши с голубикой, обедать отварными яйцами и бананом, а ужинать — курицей с салатом. Она резко сократила размеры порций.

В результате ей удалось сбросить 63 килограмма. Похудев вдвое, женщина изменилась до неузнаваемости и стала чувствовать себя счастливой. Она до сих пор придерживается системы подсчета очков, но уже не так жестко, а также позволяет себе отступать от нее по праздникам. «Я пошла на курс похудения, чтобы спасти брак с моим бывшим мужем, но в итоге встретила нового мужчину», — добавила англичанка.

Она снова полюбила покупать одежду и наряжаться, потому что ей больше не приходится искать стойку с вещами большого размера. «Я храню несколько своих старых топов в коробке под кроватью. Иногда я достаю их и смотрю на них, чтобы напомнить себе, что больше никогда не наберу столько лишнего веса», — рассказала Коллинс.

Женщина призывает других желающих похудеть не унывать и не сдаваться, если у них выдался неудачный день. «Не превращайте неудачный день в неудачную неделю или месяц. Вы просто человек, поэтому если у вас правильный настрой, вы вернетесь к своей диете», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что житель Лондона рассказал, как похудел на 25 килограммов за три месяца, отказавшись от пива, подсчета калорий и строгих ограничений. Разнообразное питание без строгих ограничений помогло мужчине сбросить 25 килограммов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Умер российский телеведущий Михаил Зеленский
Рынку США предсказали светлое будущее
Германии предрекли усиление зависимости от «Газпрома» из-за европейской страны
Названы заметные в разных частях тела симптомы рака легких
Вдова Зеленского удалила все посты в социальной сети после его смерти
В России оценили способность США начать войну для расширения НАТО
137-килограммовая женщина похудела вдвое и раскрыла секрет успеха
В МВД России рассказали о «продвинутой» схеме мошенников
Стало известно о проблемах Малахова со здоровьем
В России ограничат наценку на базовые продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter