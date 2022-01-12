137-килограммовая женщина похудела вдвое и раскрыла секрет успеха

Весившая 137 килограммов жительница английского города Сандхерст, графство Беркшир, за четыре года похудела вдвое благодаря системе подсчета очков. Секреты ее успеха раскрыло издание The Mirror.

41-летняя косметолог Рашаль Коллинс с детства страдала от лишнего веса и воспринимала еду как способ залечить душевные раны после того, как одноклассники травили ее в школе. Особенно стремительно англичанка начала набирать вес после того, как ее мать сбила машина, после чего женщина осталась инвалидом и оказалась маломобильна, а на следующий год ее отец умер от рака почек.

Четыре года назад в канун нового года британка осознала, что ее вес достиг 137 килограммов и решила, что пора менять образ жизни. «К моменту, когда мне было 38 лет, я посмотрела в зеркало и сказала себе: "Я не буду выглядеть так в 40"», — призналась Коллинс.

Женщина присоединилась к группе худеющих в надежде сбросить несколько килограммов. Коллинс стала придерживаться системы подсчета очков. Ежедневно ей позволялось набрать 43 очка. Когда вес начал уходить, количество очков стало сокращаться.

До похудения англичанка, как правило, пропускала завтрак, либо в лучшем случае съедала тост с маслом. Ее обед мог состоять из чего угодно, но чаще всего Коллинс выбирала фастфуд и сладости. В течение дня она питалась хрустящими закусками. Присоединившись к группе, женщина начала завтракать миской каши с голубикой, обедать отварными яйцами и бананом, а ужинать — курицей с салатом. Она резко сократила размеры порций.

В результате ей удалось сбросить 63 килограмма. Похудев вдвое, женщина изменилась до неузнаваемости и стала чувствовать себя счастливой. Она до сих пор придерживается системы подсчета очков, но уже не так жестко, а также позволяет себе отступать от нее по праздникам. «Я пошла на курс похудения, чтобы спасти брак с моим бывшим мужем, но в итоге встретила нового мужчину», — добавила англичанка.

Она снова полюбила покупать одежду и наряжаться, потому что ей больше не приходится искать стойку с вещами большого размера. «Я храню несколько своих старых топов в коробке под кроватью. Иногда я достаю их и смотрю на них, чтобы напомнить себе, что больше никогда не наберу столько лишнего веса», — рассказала Коллинс.

Женщина призывает других желающих похудеть не унывать и не сдаваться, если у них выдался неудачный день. «Не превращайте неудачный день в неудачную неделю или месяц. Вы просто человек, поэтому если у вас правильный настрой, вы вернетесь к своей диете», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что житель Лондона рассказал, как похудел на 25 килограммов за три месяца, отказавшись от пива, подсчета калорий и строгих ограничений. Разнообразное питание без строгих ограничений помогло мужчине сбросить 25 килограммов.