Россиянка объехала всю Шри-Ланку и назвала лучшие пляжи страны

Автор блога «Тут вам не там» назвала Тангалле самым красивым пляжем на Шри-Ланке

Часто путешествующая россиянка объехала за два месяца почти все пляжи Шри-Ланки и перечислила лучшие из них. Своими предпочтениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, далеко не на всех пляжах страны комфортно плавать — на некоторых из них могут быть слишком большие волны, а где-то отдыхает большое количество туристов.

В качестве любимого пляжа автор выделила Мириссу (Mirissa), которую назвала уютной и «в меру экзотичной». При этом самым красивым местом на Шри-Ланке считается пляж Тангалле (Tangalle), известный белым песком и водой изумрудного цвета.

«Пляж практически безлюдный, видимо, из-за того, что он достаточно далеко расположен и мало людей о нем знает», — отметила путешественница. Любителям серфинга она порекомендовала обратить внимание на пляжи Велигама (Weligama) и Хирикетия (Hiriketiya).

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы на Шри-Ланку, которые были приостановлены в марте из-за авиационных санкций. Перелеты из Москвы в Коломбо осуществляются по средам, пятницам и субботам на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300. Время в пути составляет 8 часов 40 минут.