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В Германии указали на «пересечение черты» при поставках оружия Украине

Премьер Саксонии Кречмер назвал «пересечением черты» поставки ряда вооружений Украине

Фото: Pixabay

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против поставок тяжелых вооружений Украине, назвав это «пересечением черты». Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.

«Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону. Этой черты необходимо придерживаться», — указал политик.

По его словам, Германия не должна становиться стороной конфликта, допускать втягивания страны в него нельзя. Кречмер отметил, что с большой тревогой наблюдает, как сейчас очень быстро разрушаются ряд устойчивых «ограждений» немецкой внешней политики и политики безопасности.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца. По словам представителя Пентагона, тправка оружия за рубеж, как правило, осуществляется спустя три-четыре дня после официального одобрения американским правительством.

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Марина Совина
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