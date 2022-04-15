Названы наиболее привлекательные для открытия бизнеса российские города

Сервис «Работа.ру» заявил, что более половины россиян хотят открыть бизнес в Москве

Россияне назвали Москву, Петербург и Краснодар самыми привлекательными российскими городами для развития собственного бизнеса, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Как заявили более половины, 51 процент опрошенных, наиболее привлекательной для открытия бизнеса является Москва. 28 процентов выбравших столицу респондентов хотели бы иметь бизнес в IT-сфере, 25 процентов — в отрасли управления персоналом, а 19 процентов — в строительстве.

За Петербург проголосовали 36 процентов участников исследования. Привлекательными сферами для предпринимательства стали культура и развлечения (21 процент), дизайн и творчество (18 процентов), а также IT (14 процентов). Краснодар набрал 19 процентов голосов. Там хотели бы развивать бизнес в сферах туризма и гостиничного дела (22 процентов), бытовых услуг (17 процентов) и общественного питания (14 процентов).

Отстает от тройки лидеров Сочи, который выбрали 17 процентов голосов. Россияне считают, что в этом городе выгодно развивать дизайн и творчество (23 процентов), туризм и гостиничное дело (19 процентов), а также общественное питание (18 процентов). В пятерку лидеров отнесли Екатеринбург, который предпочли 16 процентов респондентов. Они могли бы развивать там бизнес в сфере производства (24 процента), общественного питания (19 процентов), дизайне и творчестве (15 процентов).

Далее по привлекательности идут Казань (14 процентов голосов), Новосибирск и Калининград (по 10 процентов), Нижний Новгород (9 процентов), Тюмень (8 процентов).

В опросе приняли участие более 1,4 тысячи жителей из всех российских регионов.

В 2021 году самой привлекательной сферой для открытия бизнеса оказался общепит. 27 процентов опрошенных россиян ответили, что рассматривают возможность открытия кафе или ресторана.