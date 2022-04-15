Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы наиболее привлекательные для открытия бизнеса российские города

Сервис «Работа.ру» заявил, что более половины россиян хотят открыть бизнес в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россияне назвали Москву, Петербург и Краснодар самыми привлекательными российскими городами для развития собственного бизнеса, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Как заявили более половины, 51 процент опрошенных, наиболее привлекательной для открытия бизнеса является Москва. 28 процентов выбравших столицу респондентов хотели бы иметь бизнес в IT-сфере, 25 процентов — в отрасли управления персоналом, а 19 процентов — в строительстве.

За Петербург проголосовали 36 процентов участников исследования. Привлекательными сферами для предпринимательства стали культура и развлечения (21 процент), дизайн и творчество (18 процентов), а также IT (14 процентов). Краснодар набрал 19 процентов голосов. Там хотели бы развивать бизнес в сферах туризма и гостиничного дела (22 процентов), бытовых услуг (17 процентов) и общественного питания (14 процентов).

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
После отстоя. Как западные санкции повлияют на вкус и доступность любимого напитка россиян — пива
После отстоя.Как западные санкции повлияют на вкус и доступность любимого напитка россиян — пива
9 апреля 2022

Отстает от тройки лидеров Сочи, который выбрали 17 процентов голосов. Россияне считают, что в этом городе выгодно развивать дизайн и творчество (23 процентов), туризм и гостиничное дело (19 процентов), а также общественное питание (18 процентов). В пятерку лидеров отнесли Екатеринбург, который предпочли 16 процентов респондентов. Они могли бы развивать там бизнес в сфере производства (24 процента), общественного питания (19 процентов), дизайне и творчестве (15 процентов).

Далее по привлекательности идут Казань (14 процентов голосов), Новосибирск и Калининград (по 10 процентов), Нижний Новгород (9 процентов), Тюмень (8 процентов).

В опросе приняли участие более 1,4 тысячи жителей из всех российских регионов.

В 2021 году самой привлекательной сферой для открытия бизнеса оказался общепит. 27 процентов опрошенных россиян ответили, что рассматривают возможность открытия кафе или ресторана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон заявил об отсутствии попыток России прервать поток оружия США Украине
Назван срок разрешения вакцины «Конвасэл» для пожилых
В Германии выступили за повышение качества и количества поставок оружия Украине
Названы наиболее привлекательные для открытия бизнеса российские города
В Японии заявили о конце гегемонии доллара из-за борьбы с Россией
Врачи назвали способ предотвратить преждевременную смерть
У бодибилдера выросла женская грудь из-за недостаточных тренировок
Вирусолог оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу
Россияне заявили об ожидании роста и стабильности доходов
Физическая активность оказалась способна влиять на депрессию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.