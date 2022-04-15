Россияне раскрыли опасения насчет дефицита товаров

Исследование НАФИ показало, что россияне боятся дефицита лекарств и продуктов

Россияне раскрыли свои опасения насчет дефицита товаров в текущих условиях. Как показало исследование аналитического центра НАФИ, больше всего жители страны боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов, передает РБК.

42 процента респондентов заявили о страхе остаться без медикаментов и оборудования. Около трети (30 процентов) опасаются лишиться продуктов, столько же высказались о переживаниях из-за дефицита комплектующих для автомобилей.

27 процентов россиян боятся лишиться импортной электроники, 26 процентов — товаров для строительства и ремонта, бытовой техники, косметики и товаров для гигиены (по 23 процента), одежды и обуви (22 процента) товаров для детей и для животных (по 20 процентов), мебели и хозтоваров (18 процентов), товаров для спорта и отдыха (10 процентов).

Ранее, 12 апреля, «Коммерсантъ» сообщил, что проблемы с логистикой, к которым привели санкции западных стран из-за ситуации на Украине, угрожают России нехваткой сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования.

