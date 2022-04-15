Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне раскрыли опасения насчет дефицита товаров

Исследование НАФИ показало, что россияне боятся дефицита лекарств и продуктов

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Россияне раскрыли свои опасения насчет дефицита товаров в текущих условиях. Как показало исследование аналитического центра НАФИ, больше всего жители страны боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов, передает РБК.

42 процента респондентов заявили о страхе остаться без медикаментов и оборудования. Около трети (30 процентов) опасаются лишиться продуктов, столько же высказались о переживаниях из-за дефицита комплектующих для автомобилей.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022

27 процентов россиян боятся лишиться импортной электроники, 26 процентов — товаров для строительства и ремонта, бытовой техники, косметики и товаров для гигиены (по 23 процента), одежды и обуви (22 процента) товаров для детей и для животных (по 20 процентов), мебели и хозтоваров (18 процентов), товаров для спорта и отдыха (10 процентов).

Ранее, 12 апреля, «Коммерсантъ» сообщил, что проблемы с логистикой, к которым привели санкции западных стран из-за ситуации на Украине, угрожают России нехваткой сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский генерал предупредил о прослушке звонков спецслужбами НАТО
В России назвали лидеров по импорту одежды и обуви
Россияне раскрыли опасения насчет дефицита товаров
Малышева рассказала о неожиданной пользе ванны
Автодилеры выступили против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
Раскрыты способы превратить городскую квартиру в этническое жилище
Япония и США провели морские учения
В администрации Байдена раскрыли ближайшие планы по санкциям против России
В США назвали ошибкой слова Байдена о геноциде на Украине
Раскрыты вкусы работавших на украинскую разведку эскортинц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.