В России возникла угроза дефицита инструментов и унитазов через несколько месяцев

Проблемы с логистикой, к которым привели санкции западных стран из-за ситуации на Украине, угрожают России нехваткой сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Продавцы пока распродают запасы, но их осталось на несколько месяцев, после чего дефицит будет заметен. Хуже всего дела обстоят с поставками сантехники и садовой техники из западных стран, при этом проблемы возникают и в неожиданных местах.

Заменить унитазы западного производства могли бы российские производители, но 90 процентов белого каолина, из которого их делают, шло из Луганска. Похожая ситуация сложилась и с кафельной плиткой. В условиях боевых действий рассчитывать на стабильность поставок не приходится. Что касается доставки материалов из Китая, то она будет иметь совсем другую стоимость.

Введенные в КНР антиковидные ограничения привели к нехватке контейнеров, в связи с чем весь китайский импорт идет либо напрямую по железной дороге, либо через порт Владивостока. Новороссийский порт в новых условиях не способен обеспечить поставки. Отдельно возможность доставки товаров из Китая осложняется отказом контейнерных перевозчиков Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Maersk работать с российскими импортерами.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что российские производители сантехники в перспективе смогут перейти на китайский каолин, но цена на него будет в несколько раз выше. Сложный электроинструмент в обозримом будущем также станет дефицитом. По словам эксперта, электротовары Schneider Electric, производство которых в стране поставлено на паузу, не заменить Китаем из-за несопоставимого качества.

В Минпромторге отказались признать проблему с сантехникой. Чиновники утверждают, что Россия продолжает наращивать производственные мощности, поэтому дефицита не прогнозируется.

Ранее председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги заявил, что производство раковин и унитазов осложнилось в связи с перебоями поставок импортных материалов. В свою очередь гендиректор польской компании Cersanit в России Юрий Ковтун отметил, что из-за перехода с украинского каолина на китайский стоимость сантехники вырастет в полтора раза.