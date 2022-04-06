Россиянам предрекли подорожание унитазов и раковин

Эксперты предрекли подорожание российской сантехники в полтора раза

Эксперты предрекли подорожание российской сантехники в полтора раза из-за проблем с логистикой. Также участники рынка считают, что новых дизайнерских решений в сфере станет появляться меньше, сообщает «Российская газета».

Председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги заявил, что производство раковин и унитазов значительно осложнилось в связи с перебоями поставок импортных материалов. В состав керамических изделий входит каолин — белая глина, которую российские заводы закупали на Украине. Последние события вынуждают производителей искать других поставщиков.

Каолин есть в Китае, но он обойдется в десять раз дороже украинского — гендиректор польской компании Cersanit в России Юрий Ковтун отметил, что из-за этого себестоимость сантехники увеличится на 45-50 процентов. Он добавил, что при отлаженной логистике китайский каолин можно получать дешевле, однако он все равно будет в пять раз дороже сырья с Украины. Доставить необходимые для производства керамики компоненты из Европы в настоящее время почти невозможно, а перевозки автотранспортом обойдутся дорого. Ковтун добавил, что российские производители собираются снизить объемы производства, чтобы не останавливать оборудование из-за нехватки материалов.

В России есть собственный каолин, но из-за роста спроса поставщики поднимают цены. По словам директора Ассоциации производителей керамических материалов Альберта Попова, сейчас в стране активно изучают сырьевую базу и доработку технологий, но разработка новых карьеров по добыче белой глины займет много времени. Также встает вопрос ценообразования — в прошлом попытка перехода на российское сырье обернулась ростом его себестоимости из-за подорожания карьерной техники и логистики, что увеличило стоимость глины и заставило производителей искать другие источники материала.

Эксперты подчеркивают, что доля импортной сантехники на российском рынке была небольшой. Помимо этого, на рынке нет монополии, поэтому граждане в любом случае смогут приобрести все необходимое, но по новой цене. Небольшие компании могут прекратить работу, а ассортимент — сократиться. Георги отметил, что производители сфокусируются на продукции, которая приносит основную часть выручки, и отложат эксперименты с новинками.

В марте о нехватке комплектующих из-за проблем с логистикой на фоне санкций предупредили российских мебельщиков. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов заявил, что российский мебельный рынок сильно зависим от импорта, так как отечественная промышленность к настоящему моменту не может производить материалы в достаточном количестве.