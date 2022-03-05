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Оценено будущее российского рынка мебели

Эксперт Иртуганов предупредил мебельщиков о возможных рисках нехватки комплектующих

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

У российских производителей мебели есть риск столкнуться в будущем с нехваткой комплектующих на фоне международных санкций и проблем с логистикой. О возможных последствиях предупредил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, российский мебельный рынок зависит от импорта — фурнитуру, мебельные ткани, лаки, краски и другие комплектующие компании закупали в других странах. «Наша промышленность пока не производит эти материалы в достаточном количестве. Безусловно, ассортимент фурнитуры временно сократится, а сроки поставок увеличатся», — заявил Иртуганов.

Специалист добавил, что в марте производители продолжат исполнять старые заказы, детали для которых уже закуплены. При этом, по его оценкам, текущих объемов комплектующих мебельщикам хватит на ближайший месяц. Иртуганов надеется, что в ближайшее время ситуация с поставками комплектующих наладится.

Ранее в марте стало известно, что москвичи столкнулись с нехваткой ряда материалов для ремонта. Среди причин отсутствия части ассортимента эксперты назвали снижение курса рубля и ажиотажный спрос со стороны покупателей, желающих приобрести товары по старым ценам. Кроме того, многие зарубежные производители прекратили поставки стройматериалов.

Нина Ташевская
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