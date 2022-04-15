Парень раскрыл жене отца правду о нем и разрушил его брак

Парень рассказал жене отца, что он отказался от него при рождении, и разрушил его брак

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл мачехе правду о своем отце. Парень сообщил женщине, что тот отказался от него при рождении, потому что винил в смерти своей первой супруги, которая умерла при родах. В итоге эта новость разрушила брак отца рассказчика.

По словам автора поста, с рождения его воспитывала сестра отца. «Тетя сказала мне, что отец так и не смог оправиться после смерти жены и винил меня в случившемся», — поделился герой истории. Парень добавил, что, когда он был ребенком, на всех семейных мероприятиях отец игнорировал его. «Когда я стал старше, он стал говорить мне, что я убил мать», — добавил он. Рассказчик уточнил, что в детстве отец отправлял тете деньги на его содержание, но, когда сын окончил школу, перестал помогать.

«Никто не может представить, сколько курсов терапии я прошел. Раньше я ходил в церковь и плакал, боялся попасть в ад за то, что сделал с матерью. Так сильно слова отца сказались на мне», — признался парень. Самым обидным в этой ситуации он тот факт, что сам он при этом всегда продолжал пытаться быть принятым отцом.

«Мои родственники не говорили со мной об отце, но недавно я узнал, что он женился. И его супруга захотела встретиться со мной», — рассказал пользователь платформы. По его словам, женщина не знала, почему ее муж не общается с сыном и думала, что они просто со временем потеряли связь.

«Меня раздражало, что он соврал ей, ведь истинная причина наносила мне ущерб в течение многих лет», — пожаловался юзер. В итоге он раскрыл жене истинную причину их конфликта. Позже автор истории сообщил, что супруга отца не смогла принять правду о нем, поэтому они разводятся. «Она позвонила мне в слезах и извинилась за то, что поставила меня в такое положение», — рассказал парень. Герой истории добавил, что после случившегося впервые откровенно поговорил с отцом. «Он извинился за все слова, которые причиняли мне боль. И сказал мне, что я не виноват в его разводе. Отец впервые сказал мне, что я был не виноват», — заключил рассказчик.

В комментариях под постом автор получил множество слов поддержки от других пользователей. По их мнению, герой истории действительно ни в чем не виноват. Большинство комментаторов посчитали достойным поступком то, что он сказал правду об отце его новой супруге.