Минобороны РФ предупредило Запад о наличии доказательств готовящихся преступлений Киева

Министерство обороны России предупредило Запад о наличии доказательств готовящихся преступлений Киева. Об этом журналистам сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Москва заблаговременно заявляет западным странам, что обладает оперативной доказательной базой об очередных ужасных преступлениях, которые подготавливает киевский режим.

Ранее Мизинцев заявил, что у России есть достоверная информация о подготовке Киевом провокации с массовым уничтожением мирных жителей, аналогичной проведенной в Краматорске. Он предупредил, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесет удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.

