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Россия предупредила Запад о наличии доказательств готовящихся преступлений Киева

Минобороны РФ предупредило Запад о наличии доказательств готовящихся преступлений Киева
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны России предупредило Запад о наличии доказательств готовящихся преступлений Киева. Об этом журналистам сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Москва заблаговременно заявляет западным странам, что обладает оперативной доказательной базой об очередных ужасных преступлениях, которые подготавливает киевский режим.

Ранее Мизинцев заявил, что у России есть достоверная информация о подготовке Киевом провокации с массовым уничтожением мирных жителей, аналогичной проведенной в Краматорске. Он предупредил, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесет удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.

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Марина Совина
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