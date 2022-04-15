В Минобороны РФ заявили о планах Киева устроить провокации с обстрелами граждан

В Минобороны заявили о планах Украины устроить новые провокации с обстрелом мирных граждан

У России есть достоверная информация о том, что киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию с массовым уничтожением мирных жителей, аналогичную проведенной в Краматорске. Об этом «Ленте.ру» заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он предупредил, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесет удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая. Генерал уточнил, что обстрел будет вестись со стороны населенного пункта Старомихайловка.

Целью этого удара станет попытка обвинить военнослужащих Российской Федерации в военных преступлениях, пояснил Мизинцев.

Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.