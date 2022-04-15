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Озвучена роль изменений в орбите Земли в эволюции человека

В IBS обнаружили роль орбитных изменений Земли в эволюции древних людей

Изображение: Shutterstock

Ученые из Южной Кореи и стран Европы озвучили роль, которую сыграли климатические изменения, вызванные сдвигами в движении земной орбиты, в темпах и направлении эволюции человека. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского Института фундаментальных наук (IBS).

Для этого специалисты создали подробное компьютерное моделирование, которое позволило максимально реалистично воспроизвести климат ледникового периода. В результате климатологи обнаружили, что в эволюции трех ветвей древних людей (кроманьонцев, неандертальцев и гейдельбергских людей) ключевую роль на протяжении как минимум двух миллионов лет играли орбитальные циклы Земли.

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Они представляют собой циклические перемены угла наклона оси вращения планеты, а также вытянутости ее орбиты и среднего расстояния между Солнцем и Землей, длина которых достигает до пары сотен тысяч световых лет. Циклы способны кардинально изменить количество поступаемого на планету тепла.

В марте японские исследователи из Университета Токио впервые разработали РНК-молекулу, которая способна к самостоятельному размножению, мутации с образованием новых разновидностей и усложняться в соответствии с дарвиновской эволюцией.

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Елена Апазиди
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