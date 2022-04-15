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69-я параллель

Жизнь российской семьи среди белых медведей заинтересовала режиссеров

В Якутии снимают фильм о жизни инспектора заповедника и его сына среди белых медведей

Фото: imagebroker.net / Globallookpress.com

Жизнь российской семьи среди белых медведей заинтересовала режиссеров, местом для съемок фильма «Хозяин тундры» стал арктический север Якутии. Об этом сообщает портал GoArctic.

Петербуржский режиссер Александр Красновский и якутский фотограф Вячеслав Прокопьев выбрали героями киноленты инспектора заповедника «Медвежьи острова» Руслана Слепцова и его сына Никиту.

Первый этап съемок завершился. Он проходил в низовье Колымы и на архипелаге Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море при экстремальных погодных условиях.

Данная местность относится к заповеднику «Медвежьи острова», где белые косолапые обитают и размножаются. Съемочной группе посчастливилось увидеть18 берлог и даже столкнуться с хозяевами тундры.

Режиссер Красновский пояснил, что на будущее медведя сильно влияют изменения климата. «Наш герой фильма, Руслан, как пример того, что человек может принести пользу, исследуя природу и помогая собранными данными ученым», — подчеркнул он.

В скором времени режиссер представит тизер для презентации картины «Хозяин тундры».

Ранее сообщалось, что ученые во время экспедиции в заповедник «Медвежьи острова» в Якутии нашли сразу 18 родовых берлог белых медведей, по данным исследователей, за год количество нор выросло втрое — с 6 до 18.

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Анна Щербакова
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