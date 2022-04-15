В Якутии снимают фильм о жизни инспектора заповедника и его сына среди белых медведей

Жизнь российской семьи среди белых медведей заинтересовала режиссеров, местом для съемок фильма «Хозяин тундры» стал арктический север Якутии. Об этом сообщает портал GoArctic.

Петербуржский режиссер Александр Красновский и якутский фотограф Вячеслав Прокопьев выбрали героями киноленты инспектора заповедника «Медвежьи острова» Руслана Слепцова и его сына Никиту.

Первый этап съемок завершился. Он проходил в низовье Колымы и на архипелаге Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море при экстремальных погодных условиях.

Данная местность относится к заповеднику «Медвежьи острова», где белые косолапые обитают и размножаются. Съемочной группе посчастливилось увидеть18 берлог и даже столкнуться с хозяевами тундры.

Режиссер Красновский пояснил, что на будущее медведя сильно влияют изменения климата. «Наш герой фильма, Руслан, как пример того, что человек может принести пользу, исследуя природу и помогая собранными данными ученым», — подчеркнул он.

В скором времени режиссер представит тизер для презентации картины «Хозяин тундры».

Ранее сообщалось, что ученые во время экспедиции в заповедник «Медвежьи острова» в Якутии нашли сразу 18 родовых берлог белых медведей, по данным исследователей, за год количество нор выросло втрое — с 6 до 18.