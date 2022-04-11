В России нашли сразу 18 родовых берлог белых медведей

Ученые в Якутии нашли сразу 18 родовых берлог белых медведей

Ученые во время экспедиции в заповедник «Медвежьи острова» в Якутии нашли сразу 18 родовых берлог белых медведей, по данным исследователей, за год количество нор выросло втрое — с 6 до 18. Об этом написал в Telegram-канале директор нацпарка «Ленские столбы» Аркадий Семенов.

Он пояснил, что специалисты прибыли на Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море еще в конце марта. Целью их работы стал мониторинг числа родовых берлог и визуальный учет обитателей архипелага.

Семенов подчеркнул, что для проведения исследования были идеальные погодные условия в отличие от предыдущих лет. Ученым удалось установить, что в родовых берлогах на Медвежьих островах есть пополнение.

Медведицы с потомством еще остаются в норах, это не помешало участникам экспедиции запечатлеть животных в разных ракурсах. Тем не менее следов самцов на снегу в этом сезоне меньше, чем в 2021 году.

Безлюдные Медвежьи острова состоят из шести клочков суши, которые омывает замерзающее Восточно-Сибирское море. Летом 2020 года острова были внесены в государственный природный заповедник.

Ранее сообщалось, что в Прибайкальском национальном парке в выходные зафиксировали пробуждение первого в этом году медведя, зимний сон хищников продолжался около 200 дней.