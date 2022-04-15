Стало известно о пожаре в подмосковной психоневрологической больнице

Пожар произошел в психоневрологической больнице в подмосковном Орехово-Зуеве

Пожар произошел в психоневрологической больнице на Торфобрикетной улице в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 15 апреля.

По сведениям телеканала, возгорание заметили в подвальном помещении. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

Отмечается, что спасатели уже локализовали возгорание. Сведений о пострадавших не поступало. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН в Москве.

Возгорание произошло на пятом этаже одного из корпусов. Сообщается, что загорелись вещи и медицинское оборудование. В результате инцидента никто не пострадал.