В России назвали лидеров по импорту одежды и обуви

Гендиректор Fashion Consulting Group Лебсак-Клейманс рассказала об импорте одежды из КНР

Роль импорта одежды и обуви из Китая за последние полтора месяца еще больше выросла, заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, пишет РИА Новости.

Она рассказала, что Китайская Народная Республика (КНР) — безусловный лидер легального импорта товаров легкой промышленности. На ее долю приходится часть рынка «около половины — в стоимостном выражении и более чем две трети — в натуральном». «Далее с огромным отрывом следуют Италия, Турция (по семь процентов), Бангладеш, Белоруссия и Вьетнам (по шесть процентов)», — назвала Лебсак-Клейманс лидеров по импорту одежды и обуви.

По словам эксперта, крупные логистические контейнерные компании, на которые приходилось более двух третей грузооборота, отказались от работы с Россией. Сейчас 75 процентов трансграничного авиасообщения закрыто. «Пока эти вопросы не будут решены — международные поставщики не смогут нормально работать», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая с января по март взлетел на 28,7 процента в годовом выражении, до 38,17 миллиарда долларов.