Товарооборот России и Китая взлетел

Товарооборот России и Китая увеличился почти на 30 процентов с января по март

Товарооборот России и Китая с января по март взлетел на 28,7 процента в годовом выражении, до 38,17 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Экспорт в Россию увеличился на 25,9 процента, до 16,44 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 31 процент, до 21,73 миллиарда долларов.

Официальный представитель управления Ли Куйвэнь сказал, власти Китая планируют поддерживать с Россией торговые отношения, несмотря ситуацию на Украине. В 2021 году товарооборот между странами вырос на 35,8 процента, до рекордных 146,88 миллиарда долларов.

Ранее издание The Wall Street Journal рассказало, что Китай может сгладить влияние санкций на российскую экономику, но Пекин пока не торопится это делать. По оценкам издания, крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России.

При этом две страны все чаще торгуют друг с другом, не используя доллары. Немногим более трети экспорта России в Китай в прошлом году оплачивалось в долларах по сравнению с 96 процентами в 2013 году.