Оценена способность Китая помочь российской экономике

Китай способен сгладить влияние санкций на российскую экономику и помочь ей, но Пекин пока не торопится это делать, считает The Wall Street Journal.

Пекину и Москве сложно обойти ориентированную на доллар международную финансовую систему, несмотря на общие интересы, отмечает издание. Между тем у Китая есть некоторый опыт помощи другим странам в обход санкций. К тому же КНР давно обеспокоен тем, что он называет «долларовой гегемонией», особенно в связи с обострением торговой войны с США.

Две страны все чаще торгуют друг с другом, не используя доллары, что позволяет России продавать нефть, газ и другие продукты, не затрагивая финансовую систему США. Немногим более трети экспорта России в Китай в прошлом году оплачивалось в долларах по сравнению с 96 процентами в 2013 году.

По оценкам издания, крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России. Первая проблема заключается в том, что китайские финансовые институты менее увлечены идеей предоставления банковских услуг российским клиентам, чем их политические лидеры, отметил профессор Чживу Чен, заведующий кафедрой финансов бизнес-школы Гонконгского университета.

Еще одной серьезной головной болью является закон 2017 года, который позволяет США наказывать иностранные организации, которые торгуют с компаниями, странами и частными лицами, находящимися под санкциями. «Китайские финансовые учреждения серьезно относятся к этим санкциям и очень хорошо понимают, каковы риски», — сказал Чэнь Чжу, партнер Morrison & Foerster LLP из Гонконга.

По его словам, из-за широких действий Запада «у китайских компаний и финансовых учреждений стало меньше возможностей для ведения бизнеса с российскими коллегами». Также, по словам аналитиков, китайская система трансграничных межбанковских платежей (CIPS), которая могла бы стать аналогом SWIFT, для этой цели пока не подходит. По состоянию на третий квартал прошлого года он обрабатывал в среднем всего 13 000 транзакций в день, а SWIFT — более 40 миллионов сообщений в день за тот же период. Если западные санкции останутся в силе и нанесут долгосрочный ущерб российской экономике и стратегическим интересам Китая, Пекин станет использовать более мелких кредиторов для работы с Россией, уверены эксперты.