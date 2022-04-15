Россияне заявили об ожидании роста и стабильности доходов

Исследование: 31 процент россиян ожидают роста или стабильности своих доходов в 2022 году

Треть россиян заявила об ожидании по итогам текущего года роста или стабильности своих доходов. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», которое есть в распоряжении РИА Новости.

«31 процент россиян полагают, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже будут расти. Больше всего таких оптимистов в Сибири (39 процентов) и на Северном Кавказе (37 процентов), меньше всего в Южном федеральном округе (25 процентов) и на Дальнем Востоке (26 процентов)», — говорится в исследовании.

Только 10 процентов респондентов считают, что их доходы в нынешнем году сократятся значительно — на 30 процентов и более. Чаще всего так отвечали жители Северо-Западного (15 процентов) и Дальневосточного (14 процентов) федеральных округов, а реже всего - жители Северного Кавказа и Урала (по 7 процентов).

Сокращения доходов на 10-30 процентов ждут 22 процента респондентов, еще почти треть (30 процентов) считают, что станут беднее в этом году на 5-10 процентов. При этом 7 процентов опрошенных полагают, что полностью потеряют свои доходы. По данным аналитиков, у половины россиян (51 процент) доходы складываются из оклада и премии, у 26 процентов есть только оклад. Еще 23 процентов зарабатывают сами, не разделяя доходы на оклад и премию.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента. С таким заявлением он выступил на совещании по экономическим вопросам. Также президент призвал правительство принимать эффективные меры по снижению инфляции в стране.