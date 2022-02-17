Путин потребовал повышения доходов россиян

Президент России Владимир Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента, сообщает ТАСС.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее, чем на 2,5 процента. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. Эту задачу обязательно нужно решить», — сказал Путин. По его словам, увеличение доходов граждан должно опираться на экономический рост страны. «Это базовое условие для решения социальных задач», — констатировал он. Кроме того, на совещании по экономическим вопросам президент призвал принимать эффективные меры по снижению инфляции в стране.

Ранее Путин говорил, что основной враг России — это низкие доходы миллионов граждан. Он уточнил, что такая ситуация может угрожать стабильному развитию государства. В ближайшие три года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.

В России предложили ввести порядок выявления граждан, нуждающихся в государственной соцподдержке. Соответствующий проект подготовило Министерство труда и социальной защиты страны. Если проект Минтруда поддержат, то с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет находить граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью. Искать таких людей планируют на основе информации, полученной по каналам межведомственного взаимодействия, — например, через сотрудничество с Федеральной налоговой службой (ФНС).