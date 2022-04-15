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Страдающим от стресса россиянам раскрыли способ вернуться к сексуальной жизни

Сексолог Ахмадишина и психолог Токан рассказали о крахе сексуальной жизни из-за стресса

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Сексолог Анастасия Ахмадишина и психолог Вероника Токан рассказали россиянам о влиянии стресса на интимную жизнь. В интервью KP.RU они раскрыли способы вернуть былой огонь в отношения страдающим от тревоги партнерам, чья сексуальная жизнь обернулась крахом.

Ахмадишина сказала журналистам, что не всякий стресс может испортить сексуальную жизнь человека. «Короткий стресс, наоборот, может быть полезным. Так, спорт повышает концентрацию кортизола, гормона стресса. И в небольшом количестве он делает людей супергероями, заряжает и возбуждает», — объяснила сексолог.

В остальных же случаях, по ее словам, стресс может навредить, а то и вовсе уничтожить половую жизнь, так как при долгом эмоциональном перенапряжении организм истощается и сексуальное желание снижается. При этом на стресс мужчина и женщина реагируют по-разному, отмечает Ахмадишина. «Дамы часто тонут в переживаниях и остаются в этом депрессивном состоянии. Тогда им важна поддержка и забота. Мужчины привыкли справляться со своими проблемами сами», — уточняет эксперт.

Психолог Вероника Токан отметила, что самое главное понять причины и найти здоровый способ решить проблему в случае, если стресс портит сексуальную жизнь. Для многих сам секс и есть решение, добавляет эксперт. Он является способом выплеснуть эмоции и решить проблемы на время.

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Анастасия Ахмадишина уверена: чтобы стресс не губил интимную близость, нужно в первую очередь сконцентрироваться на себе. «Находите время для отдыха. Важно абстрагироваться от проблем и с новыми силами приступать к их решению, ведь пока вы не решите свои проблемы, ваш мозг так и будет загружен, и вы не сможете сконцентрироваться на интимной жизни», — советует она.

Также сексолог считает, что магазин для взрослых не то место, куда стоит бежать при проблемах с партнером, гораздо лучше получить консультацию у специалиста. «Люди боятся обращаться за помощью к сексологам, психологам, психотерапевтам, потому что не считают проблемы проблемами и думают, что справятся самостоятельно», — говорит сексолог. Ахмадишина уверена, что делать сексуальную жизнь более разнообразной не лучший способ решения проблемы. «Кому-то это может помочь, в такие моменты в первую очередь важнее решить саму проблему, а уже потом экспериментировать с игрушками из секс-шопа или ролевыми играми», — пояснила специалист.

По мнению экспертов, не нужно решать за партнера его проблемы с желанием. «Поддерживайте и слушайте, но помните, он сам должен быть заинтересован в решениях проблем», — рассказали Токан и Ахмадишина. Сексолог и психолог уверены: главный секрет — это умение слушать партнера и вовремя оказывать поддержку.

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Вера Владзиевская
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