Стало известно об отставках из-за книги экс-губернатора о Нибиру, боге и Украине

В Белгородской области прошел ряд отставок из-за книги экс-губернатора о Нибиру и Украине

Правивший 27 лет губернатор уверовал в Нибиру и раскрыл пророчество про Украину

Начало событий в новости Правивший 27 лет губернатор уверовал в Нибиру и раскрыл пророчество про Украину

В Белгородской области несколько чиновников лишились должностей. Ряд отставок прошел после публикации книги экс-губернатора региона Евгения Савченко «Потрясение» — в ней он описал свои контакты с богом, сделал ряд предсказаний по Украине и рассказал о «предшественнице» Земли, мифической планете Нибиру.

Из сообщения «Ведомостей» стало известно, что из-за книги проблемы возникли у экс-спикера белгородского парламента Ольги Павловой и двух ее бывших заместителей Елены Бондаренко и Валерия Сергачева. Всех перечисленных называют членами команды правившего регионом 27 лет Савченко.

Источник «Ведомостей», близкий к властям Белгородской области, сообщил, что политики были отправлены в отставку именно из-за возможной причастности к распространению книги экс-губернатора.

В ней он пересказывает не только древние «шумерские пророчества» и другие образцы эзотерической литературы, но и свои беседы с «божьей посланницей», первая встреча с которой, по его словам, состоялась в гостиничном номере и длилась около пяти часов. В книге объясняется, что в годы губернаторства Савченко познакомился с существующей в «девятом воплощении» Любовью, через которую Господь и Сергий Радонежский якобы говорили с ним.

По данным источника «Ведомостей» и «Коммерсанта», в вышедшей книге «Потрясение» также разглядели признаки экстремизма. Официально ни Следственный комитет, ни региональное управление ФСБ эти сообщения не комментировали.

15 апреля белгородский парламент был созван на внеочередное заседание, на котором смещенным с должностей членам Думы была найдена замена. «Единогласным решением областной Думы председателем Белгородской областной Думы избран Юрий Клепиков», — сообщил действующий губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее эту должность занимала Павлова, которая по данным местных СМИ, была ключевым политическим менеджером в регионе.

Также единогласно депутаты проголосовали и за новых заместителей спикера облдумы.

Оторопь и экзальтация

Доктор политологических наук Владимир Слатинов в комментарии порталу «Клуб регионов» подтвердил, что отставки могли быть связаны с резонансной публикацией. «Нельзя исключать, что выход уже ставшей скандальной книги действительно стал поводом для оргвыводов, — сказал он. — И форма подачи, и содержание вызывают у кого-то оторопь, у кого-то — вопросы, в том числе и юридического характера».

Свои впечатления от прочитанного политолог описал на своей странице в соцсети. По его мнению, «экзальтация» Савченко может быть связана с длительным сроком правления.

Вообще экзальтация политиков, в особенности тех, кто слишком надолго задержался у власти — проблема старая, если не сказать древняя Владимир Слатинов доктор политологических наук

О публикации книги «Потрясение» стало известно в марте 2022 года. Евгений Савченко официально не подтверждал и не опровергал своего авторства. Не упоминается книга и в социальных сетях экс-губернатора, однако его подписчики в комментариях к его записям делятся впечатлениями от прочитанного, задают вопросы о «Потрясении» и публикуют ссылки на сайт, где была выложена книга, однако на момент написания заметки получить доступ к ней можно было, только имея пароль. В то же время книга все еще доступна для покупки через российские маркетплейсы.

Произведение уже раскритиковали представители Русской православной церкви, активным сторонником которой в годы губернаторства являлся Савченко. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что книгу он прочитал «к сожалению» для себя. Он отметил, что описанные в книге вещи невозможно принять.

Евгений Савченко занимал пост губернатора Белгородской области с 1993 по 2020 год. Сейчас он — член Совета Федерации от региона.