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Бразилия запретила ввоз продукции Kinder из Бельгии

Бразилия запретила импорт, продажу и распространение 13 товаров Kinder из Бельгии

Фото: Pixabay

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) объявило, что запретило импорт, продажу и распространение продукции торговой марки Kinder. Такое решение приняли после того, как в Европе зафиксировали случаи заражения сальмонеллой после ее употребления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Несмотря на то что Бразилия не входит в число стран, куда поставлялась эта продукция, агентство решило из предосторожности предпринять превентивные меры, чтобы проинформировать общество и избежать употребления этой продукции или ее ввоза из-за рубежа физическими лицами или импортерами», — подчеркивается в заявлении Anvisa.

Ограничения Бразилии коснулись 13 товаров, которые производят на фабрике в городе Арлон в Бельгии. 8 апреля бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи временно закрыло это предприятие итальянского производителя Ferrero.

8 апреля Роспотребнадзор предупредил о возможном обороте продукции Kinder с сальмонеллой. Бактерию Salmonella Typhimurium обнаружили в шоколадных конфетах Happy moments и Circus, наборах Kinder mix, шоколадных яйцах Kinder uovo maxi, конфетах Schokobons, а также в Mix cross cat kinder и Happy snack.

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Марина Совина
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