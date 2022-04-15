Антироссийские санкции ударили по близкому партнеру НАТО в Латинской Америке

Колумбийский профессор Карреро Барон: антироссийские санкции бьют по Латинской Америке

Колумбия, являющаяся одним из самых близких партнеров НАТО в Латинской Америке, терпит убытки от антироссийских санкций, заявил профессор Высшей школы государственного управления и научный сотрудник Центра анализа фискальной политики Национального университета Колумбии Диего Карреро Барон (Diego Carrero Baron), пишет РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры против России негативно сказались на экспорте и сельском хозяйстве Колумбии. «Колумбия экспортирует в Россию мясо крупного рогатого скота, цветы, кофе, бананы, масло, молочные продукты на 139 миллионов долларов в год», — отметил специалист. По его словам, эта сфера пострадает больше всего.

Санкции бьют по рынку удобрений, мочевины и навоза, которые поставляли из России и Белоруссии. К примеру, объем импорта из России в 2021 году составил 477 миллионов долларов США. Кроме того, на экономику Колумбии сильно влияет повышение процентных ставок в США. «Это не только делает экспорт более дорогим, создавая инфляционное давление, но также делает внешний долг более дорогим, увеличивает процентные ставки, что может замедлить экономику», — объяснил Диего Карреро Барон.

Ранее в Белом доме рассказали, что США будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против России в случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.