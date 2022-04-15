Россиянам перечислили правила правильного употребления вина

Винный эксперт Александров рассказал о важности правильного бокала для употребления вина

При употреблении вина важно помнить, что его должно быть выпито в меру, а раскрыть вкус напитка помогает правильный бокал, отметил винный эксперт, бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров. Эти правила он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Во-первых, важно помнить, что вино пьют не для того, чтобы напиться, а ради удовольствия, и, как и любой продукт, его нужно употреблять в меру, подчеркнул он. Во-вторых, если говорить о культурном употреблении, то вино – это часть трапезы, и правильно его пить, когда вы сидите за столом и кушаете. Кроме того, лучше это делать в компании друзей, так как вино провоцирует хорошее настроение и беседы, отметил Александров.

Вино нужно пить из правильных бокалов. Бокалы — это очень важно, а ими как-то пренебрегают. Хороший бокал, как микроскоп, проявляет свойства хорошего вина и, конечно, подчеркивает недостатки. Бокал должен быть стеклянный и сходится кверху по форме, чтобы собирать аромат, тогда вы будете получать больше удовольствия от вина, и чаще его пить и больше обращать внимание на аромат, на вкус, будете лучше понимать вино Сергей Александров винный эксперт

Также, по его словам, бокал должен быть тонким, так как в таком случае, он принимает температуру вина. Если стенки бокала толстые, тогда, наоборот, вино от них нагревается.

«Все вина пьются слегка охлажденными. Хотя на некоторых этикетках пишут, что пить вино нужно комнатной температуры, все забывают, что эта рекомендация когда-то относилась к комнатной температуре средневекового французского замка, а там было сильно прохладнее, чем в наших сегодняшних квартирах. Красное плотное, мощное вино можно немножечко охлаждать, до 16-18 градусов, а, если мы говорим про легкие, высококислотные вина, про свежие вина, белые — их нужно больше охлаждать. Чем более свежее, высококислотное вино, тем больше его нужно охладить», — рекомендовал Александров.

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