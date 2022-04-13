Российские сомелье и рестораторы составили рейтинг 50 лучших винных хозяйств

Рестораторы и сомелье составили топ-50 лучших винных хозяйств России

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг 50 лучших винных хозяйств России. Как уточняется в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру», при составлении учитывались результаты голосования 500 ведущих отечественных экспертов.

Первое место досталось имению «Сикоры», которое располагается в Краснодарском крае. Второе и третье место заняли частное хозяйство полного цикла «Виноградники Гай-Кодзора» и винодельческий дом «Бюрнье». Пятерку замкнули «Долина Лефкадия» и винодельня «Мысхако».

В топ-10 также вошли Винодельня Олега Репина, «Ведерниковъ», «Поместье Голубицкое», Завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» и UPPA Winery. Полный список результатов голосования опубликован на сайте проекта.

Составители рейтинга указывают, что в число лучших попали не только крупные винные бренды, но и небольшие, в том числе локальные производства и семейные хозяйства с продукцией из Ставропольского, Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

В работе над составлением рейтинга принимали участие ресторатор Аркадий Новиков, глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров, шеф-повар ресторана со звездой Michelin «White Rabbit» Владимир Мухин, а также основатель кофеен «Даблби» и другие известные эксперты отрасли.