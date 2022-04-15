Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей после недели неудач на работе

UPI: в США муж поднял жене настроение лотерейным билетом с выигрышем на 50 тысяч долларов

В США женщина выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) по лотерейному билету, который подарил ей муж. Об этом сообщает UPI.

Учительница младших классов Робин Мехиа из города Турмонт, штат Мэриленд, рассказала, что получила выигрышный билет в подарок от мужа, который хотел поднять ей настроение после недели неудач на работе. Мужчина приобрел билет лотереи Ca$H to Go в местном круглосуточном супермаркете. Когда его жена стерла защитную полосу билета, оказалось, что она стала обладательницей крупной суммы.

Мехиа утверждает, что никогда не была поклонницей лотерей и играла очень редко. Свалившийся на нее выигрыш женщина пустит на покупку нового дома. «Мы откладывали деньги на первый ипотечный взнос и думали, что соберем нужную сумму к концу года, но теперь можно не ждать», — заявила счастливая победительница.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Орегон нашел забытый лотерейный билет и выиграл по нему почти девять миллионов долларов (примерно миллиард рублей).